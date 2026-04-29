A metà stagione, il calciatore ha raggiunto la Serie A e ha esordito dopo 20 partite. Da allora, ha segnato 11 gol, diventando un elemento importante per la squadra. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione, anche se il trasferimento è avvenuto in un momento difficile per il campionato. L’obiettivo del giocatore è di arrivare in Champions League con la sua squadra.

L’arrivo a metà campionato e l’esordio fatto solamente dopo 20 giornate non hanno di certo oscurato l’arrivo di Donyell Malen in Serie A. Dal quel 18 gennaio ad oggi sono 11 le reti siglate in sole 14 partite disputate, portando l’attaccante giallorosso al quinto posto della classifica marcatori. L’attaccante che si cercava. Il grande punto interrogativo del calciomercato di gennaio in casa Roma era proprio sulla ricerca di innesti per il reparto offensivo. Se la prima metà di campionato era stata caratterizzata da una scarsa realizzazione di reti e un’assenza di giocatori trascinatori in attacco, l’arrivo della punta olandese ha radicalmente stravolto le sorti della rosa giallorossa.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Malen trascinatore: 11 gol e un sogno chiamato Champions

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