Roma l’impresa di Pellegrino | il pugliese vola agli ottavi

A Roma, durante gli Internazionali BNL d’Italia 2026, un giocatore pugliese ha conquistato gli ottavi di finale dopo aver superato gli incontri di qualificazione. La sua vittoria è arrivata in una giornata caratterizzata da temperature elevate, segnando una delle imprese più sorprendenti del torneo. La sua qualificazione ha attirato l’attenzione degli spettatori e degli addetti ai lavori, rendendo quella di oggi una delle giornate memorabili della competizione.

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Quella che era nata come una favola dalle qualificazioni si è trasformata, in una calda mattinata romana, in una delle imprese più clamorose dell’edizione 2026 degli Internazionali BNL d’Italia. Andrea Pellegrino, 29 anni, biscegliese, partito dai bassifondi del tabellone e numero 130 virtuale del mondo, ha battuto il numero 20 del seeding Frances Tiafoe con il punteggio di 7-6 (10-8), 6-1 in due ore di gioco sulla BNP Paribas Arena, conquistando per la prima volta in carriera gli ottavi di un Masters 1000. Il primo set è stato di quelli da raccontare ai nipoti: Pellegrino vola sul 4-0, Tiafoe si rimette in piedi e lo trascina al tiebreak, dove l’americano arriva persino ad avere set point.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Roma, l’impresa di Pellegrino: il pugliese vola agli ottavi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Internazionali, impresa Pellegrino: batte Tiafoe e può sfidare Sinner agli ottavi Darderi batte Paul e vola agli ottavi a RomaROMA - Luciano Darderi avanza agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia 2026. Argomenti più discussi: Paffoni, l’impresa non riesce: Roma vince gara-1 dei playoff; Codeway Expo 2026: a Roma la cooperazione diventa impresa; Internazionali, i risultati di oggi: l'impresa di Noemi Basiletti, al secondo turno da numero 427 al mondo; Impresa di Masarova che batte Fernandez al secondo turno. Il nostro CEO Pierroberto Folgiero è tra i 12 premiati a Roma nella XVII edizione del Premio Guido Carli, insieme a nomi provenienti dai mondi dell’impresa, delle istituzioni, dello spettacolo e del giornalismo. Il prestigioso riconoscimento, dedicato a personalit x.com La Capitale delle imprenditrici: Roma in vetta per aziende rosa, tasso di occupazione femminile sopra la media nazionaleLa Capitale si conferma il cuore pulsante dell'imprenditoria femminile italiana: non solo una questione di numeri, ma di solidità strutturale e capacità di trasformazione. ilmessaggero.it