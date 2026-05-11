Roma l’impresa di Pellegrino | il pugliese vola agli ottavi
A Roma, durante gli Internazionali BNL d’Italia 2026, un giocatore pugliese ha conquistato gli ottavi di finale dopo aver superato gli incontri di qualificazione. La sua vittoria è arrivata in una giornata caratterizzata da temperature elevate, segnando una delle imprese più sorprendenti del torneo. La sua qualificazione ha attirato l’attenzione degli spettatori e degli addetti ai lavori, rendendo quella di oggi una delle giornate memorabili della competizione.
Quella che era nata come una favola dalle qualificazioni si è trasformata, in una calda mattinata romana, in una delle imprese più clamorose dell’edizione 2026 degli Internazionali BNL d’Italia. Andrea Pellegrino, 29 anni, biscegliese, partito dai bassifondi del tabellone e numero 130 virtuale del mondo, ha battuto il numero 20 del seeding Frances Tiafoe con il punteggio di 7-6 (10-8), 6-1 in due ore di gioco sulla BNP Paribas Arena, conquistando per la prima volta in carriera gli ottavi di un Masters 1000. Il primo set è stato di quelli da raccontare ai nipoti: Pellegrino vola sul 4-0, Tiafoe si rimette in piedi e lo trascina al tiebreak, dove l’americano arriva persino ad avere set point.🔗 Leggi su Ezrome.it
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