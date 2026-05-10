Darderi batte Paul e vola agli ottavi a Roma

Da ilgiornaleditalia.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Darderi si è qualificato per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia 2026 a Roma. La partita contro lo statunitense Tommy Paul si è conclusa con la vittoria del tennista italiano in rimonta, dopo aver perso il primo set. Il punteggio finale è stato di 3-6, 6-3, 6-2, dopo due ore e 23 minuti di gioco. Darderi, numero 18 del tabellone, ha conquistato il passaggio del turno.

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ROMA - Luciano Darderi avanza agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia 2026. La testa di serie numero 18 batte in rimonta lo statunitense Tommy Paul con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 in due ore e 23 minuti di gioco. Sotto di un set e di un break, sul 6-3 3-1, l'azzurro ribalta Paul e si guadagna il match di ottavi di finale contro Alexander Zverev, testa di serie numero 2 del tabellone. "Ho lottato sino alla fine e sono stato lì nei momenti importanti. Quando ho recuperato il break nel secondo set mi sono caricato, ho preso fiducia e ho iniziato a sentire di poter vincere" le parole di Darderi dopo il match. "I primi game ero molto teso e Paul aveva iniziato bene con i fondamentali e al servizio", prosegue Darderi, che agli ottavi se la vedrà con Alexander Zverev.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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