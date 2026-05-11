Internazionali impresa Pellegrino | batte Tiafoe e può sfidare Sinner agli ottavi

Durante il terzo turno degli Internazionali d'Italia, il tennista italiano ha sconfitto in due set un avversario statunitense, attualmente al 22esimo posto nel ranking ATP. La partita si è conclusa con un punteggio di 7-6 (10-8), 6-1, permettendo all'azzurro di avanzare agli ottavi di finale. Con questa vittoria, il giocatore può ora affrontare il suo prossimo avversario nel torneo romano.

(Adnkronos) – Impresa Andrea Pellegrino agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista azzurro, numero 155 del mondo, ha battuto in due set lo statunitense Frances Tiafoe, 22esimo nel ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (10-8), 6-1 nel terzo turno del Masters 1000 di Roma. Per la prima volta agli ottavi del. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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