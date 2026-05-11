Roma l’Europa è casa | tredicesima qualificazione consecutiva alle coppe

La Roma ha ottenuto la sua tredicesima qualificazione consecutiva alle competizioni europee grazie alla vittoria nel match contro il Parma al Tardini, che ha visto una rimonta emozionante e rocambolesca. Questo risultato permette alla squadra di mantenere vive le speranze di qualificazione alla Champions League. Con questa serie, la Roma detiene il record attuale tra i club di Serie A per il numero di partecipazioni consecutive alle competizioni continentali.

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