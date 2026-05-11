Roma l’Europa è casa | tredicesima qualificazione consecutiva alle coppe
La Roma ha ottenuto la sua tredicesima qualificazione consecutiva alle competizioni europee grazie alla vittoria nel match contro il Parma al Tardini, che ha visto una rimonta emozionante e rocambolesca. Questo risultato permette alla squadra di mantenere vive le speranze di qualificazione alla Champions League. Con questa serie, la Roma detiene il record attuale tra i club di Serie A per il numero di partecipazioni consecutive alle competizioni continentali.
Grazie alla rocambolesca ed emozionante rimonta del Tardini contro il Parma, la Roma mantiene più vive che mai le speranze Champions, ma un piccolo record è stato già scritto: tredicesima qualificazione consecutiva alle coppe europee, la miglior serie aperta attualmente fra i club di Serie A. In attesa di capire se quella del prossimo anno sarà l’Europa più luccicante, con gli ultimi, fondamentali, 180 minuti da giocare. Dal 2013-14 giallorossi sempre presenti. In Europa torna fiero il colore dell’impero, recitava un famoso striscione esposto dalla Curva Sud in occasione di Roma-CSKA Mosca di Champions League nel settembre 2014. Una frase che torna prepotentemente di attualità in queste ore, una citazione che i giallorossi hanno reso dolce abitudine negli ultimi anni.🔗 Leggi su Sololaroma.it
Roma Midtjylland 2-1 2025 UEFA Europa League Curva Sud in delirio
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