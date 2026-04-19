LIVE Superbike GP Olanda 2026 in DIRETTA | Bulega vince anche gara-2 tredicesima vittoria consecutiva

Nel GP d'Olanda della Superbike 2026, il pilota ha conquistato la sua tredicesima vittoria consecutiva, vincendo anche la gara-2. La corsa si è svolta senza interruzioni e sono stati aggiornati i risultati in tempo reale. Gli appassionati hanno potuto seguire l'evento attraverso una diretta live, con aggiornamenti continui fino alla conclusione. L'evento si è concluso alle 16.10, con un ringraziamento ai follower e l'annuncio del prossimo live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live. 16.09 Classifica provvisoria: Bulega 186 punti, Lecuona 117, Sam Lowes 82. 16.06 Tredicesima vittoria consecutiva per Bulega che eguaglia il record di Razgatlioglu, l’azzurro della Ducati è infermabile, a tratti irresistibile. Le Ducati inoltre dominano la scena fino al sesto posto. Da segnalare Montella e Baldassarri quinto e sesto, Locatelli ottavo e Petrucci nono. Bassani tredicesimo, Manzi quindicesimo. Male Rea in fondo alla classifica. Lecuona si conferma seconda forza del campionato. 16.03 Ecco l’ordine di arrivo di gara-2: BULEGA #11 – 21 giri – LEAD – 1’35.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega vince anche gara-2, tredicesima vittoria consecutiva Notizie correlate Leggi anche: LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega vince gara-1, seguono Lecuona e Lowes LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Lecuona sfida Bulega per la vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -1 Ultimo giro, Bulega ha un vantaggio decisivo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega vince gara-1, seguono Lecuona e Lowes; LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega per un nuovo allungo; Superbike oggi in tv, GP Olanda 2026: orari Superpole Race e gara-2, programma TV8, streaming; Superbike oggi in tv, GP Olanda 2026: orari Superpole e gara-1, programma, streaming. Superbike oggi in tv, GP Olanda 2026: orari Superpole Race e gara-2, programma TV8, streamingOggi, domenica 19 aprile, si concluderà il week end di Assen (Olanda), terza tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul mitico circuito dei Paesi Bassi, i ... oasport.it LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega in testa, Lecuona segueCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Olanda 2026, Bulega ... oasport.it Misterhelmet Magazine. . Un confronto appassionato tra MotoGP e Superbike. Scopri perché alcuni ritengono la Superbike più fisica e divertente, con un approccio "old school". #MotoGP #Superbike #Motorsport #Racing #Motociclismo - facebook.com facebook Superbike ad Assen: Bulega detta il passo nelle prove libere, 2° Baldassarri #SkyMotori #WorldSBK x.com