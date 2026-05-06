Roma e Lazio non riescono ancora a trovare un orario condiviso per il derby di domenica 17 maggio, nonostante la comunicazione ufficiale che fissava l’appuntamento alle 12:30. La situazione si complica con la presenza di quattro partite in contemporanea e i dubbi di alcune parti coinvolte, tra cui l’allenatore della Lazio. La gestione degli orari per la giornata si presenta ancora come una questione irrisolta.

Roma – Lazio alle 12:30 di domenica 17 maggio sembrava aver messo d’accordo tutti, tranne Maurizio Sarri. E invece tutto torna in dubbio, ma soprattutto adesso trovare un orario per il derby della Capitale previsto alla 37esima giornata – che si giocherà lo stesso giorno della finale degli Internazionali di tennis – è un problema enorme. Talmente grande che c’è anche chi se la prende con Sinner, vittima di offese omofobe. Ma andiamo per ordine. Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, alcuni giorni fa aveva dichiarato: “Non mi pare ci siano troppe opzioni. Alle 20.45 non si può giocare per motivi di ordine pubblico. Di pomeriggio ci sarebbe la contemporaneità con la finale degli Internazionali di tennis e non è consigliabile.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il pasticcio enorme di Roma-Lazio: con gli Internazionali non si trova un orario per il derby. I dubbi sulle 12.30 e le 4 partite (almeno) in contemporanea

Aggiungo un giocatore alla Lazio finché non vince la Champions, parte 6 #lazio #fc26

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