Durante la partita tra Napoli e Lazio, si è verificato un blackout totale grazie alla presenza delle curve dei tifosi, che hanno offerto un sostegno molto compatto. La sfida si è conclusa con un risultato di 0-2 a favore della Lazio. Dopo l'incontro, l'allenatore del Napoli ha partecipato a una conferenza stampa per commentare il risultato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha recentemente parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 0-2 in casa contro la Lazio. Nonostante il risultato negativo, ha voluto evidenziare il supporto delle Curve e analizzare la prestazione della sua squadra in modo dettagliato. La partita contro la Lazio ha rappresentato un momento cruciale per il Napoli. Conte ha riconosciuto che il contraccolpo mentale dovuto al pareggio con il Parma e alla vittoria dell’Inter abbia influito pesantemente sulla performance dei suoi ragazzi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Grazie alle Curve: blackout totale nella sfida Napoli-Lazio, grande supporto dei tifosi.

Coreografia della Curva Nord Lazio durante la partita contro il Napoli

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