La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente data e orario del Derby tra Roma e Lazio. La decisione riguarda la penultima giornata del campionato di Serie A, e il responsabile ha fornito dettagli precisi sulla programmazione dell’incontro. La partita, molto attesa dai tifosi, si giocherà in una data stabilita questa settimana. La scelta è stata annunciata dopo un’attenta analisi da parte degli organizzatori.

Entrati già nella settimana che porterà alla penultima giornata del campionato di Serie A, la Lega Serie A ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte sulla data e l’orario del Derby capitolino. La concomitanza della finale degli internazionali di tennis al Foro Italico ha fatto nascere una ridda di voci sullo slittamento di Roma-Lazio a lunedì o addirittura a mercoledì, richiedendo l’intervento di Luigi De Siervo a Rai GR Parlamento. “Si giocherà domenica alle 12.30, perché – ha detto l’ad della Lega a “La politica nel pallone” – le altre soluzioni non sono affatto percorribili. Non è possibile giocare un derby di sera a Roma, visto come i tifosi hanno messo a ferro e fuoco la città nell’ultima occasione”.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Roma-Lazio, la Lega annuncia data e orario del Derby

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