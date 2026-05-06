Derby Roma-Lazio | caos data e orario per il tennis

Il derby tra le due squadre della capitale, previsto in Serie A, sta vivendo incertezza sulla data e l’orario a causa di conflitti con il calendario del tennis. Le autorità cittadine devono ancora definire una soluzione che tenga conto delle misure di sicurezza necessarie per entrambe le manifestazioni sportive, creando un sovrapporsi di impegni che potrebbe portare a variazioni nella programmazione.

Il calendario della Serie A si scontra con le esigenze di sicurezza della Capitale, mettendo in discussione la programmazione del Derby Roma-Lazio. La sfida, valida per la trentasettesima giornata di campionato, si trova attualmente senza una collocazione certa a causa della concomitanza con l’atto conclusivo degli Internazionali d’Italia. La finale del torneo di tennis è infatti prevista per domenica 17 maggio alle ore 17:00 presso il Foro Italico, una vicinanza logistica e temporale che rende estremamente complessa la gestione dell’ordine pubblico nei pressi dell’area del Coni. Per ovviare alla sovrapposizione tra i due grandi eventi, le autorità competenti stanno analizzando diverse soluzioni logistiche.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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