La cantante ligure si apre in una nuova intervista, parlando delle sue difficoltà con la dieta e delle sue imperfezioni. Fa anche riferimento alle recenti polemiche legate al videoclip di una sua canzone, senza entrare nei dettagli. La sua testimonianza mette in luce aspetti personali legati alla sua vita quotidiana e alle reazioni del pubblico.

Annalisa accusata di proporre un'immagine troppo sexy: la sua risposta Annalisa ha quindi chiarito cosa c'è dietro la sua famosa “svolta sexy”, di cui negli anni tanti magazine hanno parlato. «Non ho mai vissuto questa cosa come una svolta improvvisa: è stato graduale. Se anni fa ero una ragazzina anche un po’ spaventata, ora penso di aver imparato molte cose. E anche se scopro le gambe, resto una brava ragazza», ha ribadito la cantante 40enne. Annalisa ha poi voluto precisare: «C’è chi vorrebbe le donne disinibite a casa e pudiche e diligenti fuori. Ho attinto un po’ dalla mia esperienza per dire che noi donne siamo sempre sottoposte a grandi giudizi». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Annalisa: «Sono una che lotta con la dieta, che ha le sue imperfezioni»

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