Aspesi e il modello Twiggy La donna allo specchio di un corpo che non è reale

Da giornalista fin dagli anni Cinquanta, ha collaborato con diverse testate italiane, iniziando il suo percorso a La Notte nel 1957 e proseguendo poi al Giorno negli anni Sessanta come inviata. La sua carriera si è concentrata su temi di attualità e cultura, mantenendo un approccio diretto e fedele ai fatti. Oltre al lavoro giornalistico, si è occupata di analizzare questioni legate all’immagine femminile e alle rappresentazioni del corpo nella società.

Inizia la propria attività giornalistica a La Notte, nel 1957. Al Giorno arriva negli anni Sessanta e diventa inviata. Segue il risvolto di costume di grandi eventi. Sotto la sua cura escono anche le pagine del rotocalco femminile. Qui di seguito pubblichiamo un suo articolo del 13 maggio 1972 dedicato al debutto cinematografico di Twiggy, modella simbolo della moda anni Sessanta. Sullo schermo Twiggy, l’indossatrice che dal 1967 al 1969 ha gettato in lugubre insicurezza qualunque ragazza che pesasse più di 45 chili, suscita emozioni diverse: c’è chi ringhia, fischia o si addormenta; c’è chi lancia gridolini di piacere, si agita scompostamente per comunicare agli amici della fila diversa la sua ammirazione, chi le manda baci.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aspesi e il modello Twiggy. La donna allo specchio di un corpo che non è reale Notizie correlate Il Porto "vola" e la Zona Logistica si guarda allo specchio: a Ravenna il summit sul futuroTraffico merci a +18% e nuove semplificazioni per le imprese: istituzioni e tecnici a confronto presso l’Autorità portuale La Zls... “La verità è che la Famiglia Reale sapeva tutto di Andrea da 25 anni, Re Carlo ha imposto il silenzio per cercare di ammazzare la storia. Altro che collaborazione, è tutta scena”: le rivelazioni del biografo realeUn “narcisista totale”, ostinato e del tutto privo di rimorsi, convinto di essere stato trattato ingiustamente e persino persuaso che l’opinione... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Aspesi e il modello Twiggy. La donna allo specchio di un corpo che non è reale; Ask a boss La signora Pentola, Natalia Aspesi e il riflusso vittimista del femminismo contemporaneo; Stefano Cantino ai vertici di D&G: come Torino è diventata la fabbrica dei manager della moda mondiale (e nessuno se n'è accorto); Caporalato nel lusso, revocata in anticipo l’amministrazione giudiziaria per Loro Piana. . Giacchino Aspesi Abito in seta e borsa Pasticcino in rafia Weekend MaxMara . Per info chiamate o scriveteci su whatsapp MAGENTA 3492191311 BAREGGIO 3661412478 . #abbigliamentouomo #abbigliamentodonna #abbigliamento #nuovacollezionedon - facebook.com facebook Natalia Aspesi: l’Alzheimer e quel dovere implacabile x.com