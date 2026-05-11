Roma il ritorno di Dybala cambia tutto | qualità leadership e un futuro ancora da scrivere

A Roma, il rientro di Paulo Dybala in campo come titolare ha attirato l’attenzione. Dopo un periodo di assenza, l’attaccante argentino ha ripreso il ruolo principale, offrendo una prestazione che ha messo in evidenza le sue capacità tecniche e la sua presenza in attacco. La sua presenza si inserisce in un momento di cambiamenti per la squadra, che cerca di consolidare il proprio assetto.

Il ritorno di Paulo Dybala da titolare non è passato inosservato. Dopo mesi complicati, l’argentino è tornato al centro della Roma con una prestazione che ha ricordato quanto il suo peso tecnico resti fondamentale per la squadra di Gasperini. Contro il Parma non è arrivato il gol, ma la sensazione è stata chiara fin dai primi minuti: quando Dybala accende il gioco, la Roma cambia ritmo. Dybala torna al centro della manovra. I numeri raccontano una partita di grande partecipazione. Dybala ha giocato tutti i 90 minuti, toccando 91 palloni e muovendosi praticamente su tutta la trequarti offensiva. La sua mappa mostra una presenza continua tra costruzione e rifinitura, con libertà di abbassarsi per ricevere palla e creare superiorità.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Paulo #Dybala ha espresso il desiderio di giocare nuovamente per la Nazionale #Argentina.

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