Durante un incontro a Roma, la giocatrice ha salvato un match point e, spinta dal vento, ha superato il suo avversario in condizioni difficili. La presenza di vento intenso ha influenzato il servizio della numero tre del torneo, provocando errori e rallentamenti. Nonostante la pressione, la giocatrice è riuscita a mantenere la calma e a ribaltare la situazione, portando a casa la vittoria.

? Punti chiave Come ha fatto Gauff a non cedere dopo il match point?. Quale fattore climatico ha sabotato il servizio della numero 3?. Perché la resistenza mentale è stata più importante della tecnica?. Chi sarà la prossima avversaria di Gauff nei quarti di finale?.? In Breve Gauff affronterà Mirra Andreeva nei quarti dopo il 6-3 6-3 contro Mertens.. Sorana Cirstea vince 6-2 6-4 contro Linda Noskova nel tabellone superiore.. Aljona Ostapenko batte Anna Kalinskaya con il punteggio di 6-1 6-2.. Dati storici mostrano un aumento del 23,4% della durata match dal 1999.. Lunedì 11 maggio 2026, al WTA 1000 di Roma, Coco Gauff ha sconfitto Iva Jovic con il punteggio di 5-7 7-5 6-2 dopo aver rischiato la sconfitta per un match point.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, Gauff salva un match point e tra il vento vince su Jovic

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