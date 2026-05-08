Roma WTA miracolo Kalinskaya | salva 9 match point e vince

Durante il torneo WTA di Roma, la tennista russa ha compiuto una delle imprese più sorprendenti della giornata, salvando nove match point consecutivi prima di conquistare la vittoria. La partita si è conclusa con la sua vittoria al terzo set, dopo aver rischiato di uscire sconfitta in più occasioni. La sua prossima avversaria nel secondo turno sarà un’italiana, che si è qualificata attraverso le qualificazioni del torneo.

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? Punti chiave Come ha fatto Kalinskaya a non perdere dopo 9 match point?. Chi sarà la prossima avversaria della russa nel secondo turno?. Perché la potenza di Sabalenka ha annullato la resistenza di Krejcikova?. Quale sorpresa ha dato la numero 427 del mondo al Foro Italico?.? In Breve Sabalenka batte Krejcikova 6-2 6-3 e affronterà Cirstea nel prossimo turno.. Ostapenko supera Ruse 2-6 6-2 6-3 dopo oltre due ore di gioco.. Bencic vince su Andreescu 6-4 6-1 con 58 punti totali a favore.. Basiletti, numero 427 del mondo, elimina Tomljanovic per avanzare nel torneo.. Al Foro Italico, la tredicesima giornata del torneo WTA di Roma vede Anna Kalinskaya superare Katerina Siniakova dopo una battaglia estenuante durata circa tre ore e mezza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma WTA, miracolo Kalinskaya: salva 9 match point e vince Notizie correlate Madrid, miracolo Baptiste: salva 6 match point e abbatte Sabalenka? Cosa sapere Hailey Baptiste batte Aryna Sabalenka 2-6 6-2 7-6 al Mutua Madrid Open. Doha: Gauff salva match point e vola ai quarti, Svitolina conferma la rinascita: sfida aperta nel WTA 1000.Doha, Qatar – Coco Gauff ha evitato un’uscita di scena inaspettata al WTA 1000 di Doha, superando un match combattuto contro Elina Mertens, mentre... Una raccolta di contenuti Nove palle match annullate: il miracolo di Kalinskaya che ribalta Siniakova a RomaFollia a Roma! Kalinskaya salva nove palle match e completa la rimonta su Siniakova dopo 3h29 Una partita che senza dubbio rimarrà tra le più sorprendenti della stagione sul circuito WTA. Anna Kalinsk ... msn.com Nove match point annullati, poi l'impossibile: il miracolo di Kalinskaya a RomaChe scenario a Roma! Anna Kalinskaya ha ribaltato una partita quasi persa contro Katerina Siniakova, annullando nove match point prima di vincere dopo 3h29 di battaglia. Una partita che resterà senza ... msn.com