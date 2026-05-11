Roma folle a Parma | Malen e Rensch firmano il sorpasso

A Parma, la Roma ha vinto 3-2 contro il Parma in una partita ricca di emozioni. Malen e Rensch sono stati gli autori dei gol che hanno consentito ai giallorossi di ottenere la vittoria e di raggiungere il Milan in classifica. La gara si è svolta al Tardini, con i giocatori che hanno dato vita a un match intenso e combattuto fino all'ultimo minuto.

La Roma riscrive le leggi del tempo e della logica al Tardini, strappando una vittoria per 3-2 contro il Parma che proietta la squadra di Gian Piero Gasperini all’aggancio in classifica ai danni del Milan. In un finale che ha ricordato le atmosfere imprevedibili di un luna park, i giallorossi sono stati capaci di ribaltare il punteggio dal 2-1 al 2-3 definitivo nello spazio di appena due minuti e quarantuno secondi. L’eroe inatteso della serata emiliana è stato Rensch, esterno olandese subentrato dalla panchina che, prima con una conclusione di destro dal limite e poi procurandosi il rigore decisivo assegnato dall’arbitro Chiffi dopo il consulto al Var, ha trasformato un potenziale disastro in un successo insperato.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Questa squadra è straordinaria Gasperini applaude dopo il folle 3-2 di Parma: decisivi Rensch e Malen, elogio a Dybala e una frase che riaccende le speranze sul rinnovo della Joya: Chi lo sa #ASRoma #Gasperini #Dybala #Malen #Rensch #ParmaR - x.com x.com

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