Dopo l'arrivo di Gasperini, la squadra ha ottenuto un punteggio superiore a quello di qualsiasi altra formazione delle ultime sette stagioni. La gestione successiva a Ranieri ha portato a una svolta evidente, trasformando la qualificazione alla Champions League da un obiettivo lontano a una possibilità concreta. Per il tecnico, il derby assume un ruolo centrale, diventando un crocevia decisivo per il proseguimento del campionato. La posizione in classifica riflette chiaramente questa fase di crescita.

Manchester United scatenato sul mercato: dal riscatto di Hojlund il tesoretto per andare all’assalto su Ederson! Il piano Manchester United scatenato sul mercato: dal riscatto di Hojlund il tesoretto per andare all’assalto su Ederson! Il piano Lo Shakhtar Donetsk vince il campionato, 16^ titolo della storia! 4-0 al Poltava e festa grande per Arda Turan, Srna e giocatori Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Roma, effetto Gasperini: nessuno aveva fatto così tanti punti negli ultimi sette anni

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Roma, Capello su Gasperini: Rivedo lo stesso carattere della mia squadra

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