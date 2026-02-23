Juve i numeri horror di Spalletti | meno punti persino di Thiago Motta! Mai così male negli ultimi 15 anni | il dato

La Juventus ha ottenuto il minor punteggio in 15 anni, a causa di una serie di sconfitte consecutive. Le statistiche mostrano una stagione difficile, con risultati peggiori rispetto a quelli di Thiago Motta nello stesso periodo. I tifosi temono che questa crisi possa compromettere il cammino del club e segnare un passo indietro significativo. Le prossime partite saranno decisive per valutare il futuro della squadra.

Juve sull’orlo del baratro, mai così male negli ultimi 15 anni: Spalletti è più indietro di MottaLe difficoltà della Juventus sono evidenti, poiché le ultime prestazioni mostrano una crisi che non si vedeva da oltre un decennio.

Juve a picco: mai così male dopo le prime 26 giornate di campionato da quindici anni! Il dato incastra Spalletti e la sua rosaLa Juve ha raggiunto il peggior piazzamento dopo 26 giornate in quindici anni, a causa di una serie di risultati negativi.

JUVE SUPER CRISI Juve, ora è crisi vera: peggior campionato degli ultimi 15 anni. E i numeri non lasciano scampoDopo 26 giornate i bianconeri hanno 46 punti. Per capirci: è dalla stagione 2010/11 (Delneri) che la Juve non era così bassa nello stesso punto del campionato: 41 allora, 46 oggi. In pratica, il ... statoquotidiano.it

Juventus, numeri da allarme Champions: Roma a +4, domenica scontro diretto decisivoJuventus, numeri da allarme Champions: Roma a +4, domenica scontro diretto decisivo Un anno fa, a questo punto della stagione, la Juventus di Thiago Motta aveva tre punti in più ... tuttojuve.com

La Juventus di Motta aveva più punti di quella attuale alla 26ª giornata Ebbene sì, nonostante una stagione ricordata per i disastri firmati Thiago Motta, la Juventus 2024/25 aveva 3 punti in più rispetto ai 46 attuali raccolti tra Tudor e Spalletti. I gol fatti so - facebook.com facebook