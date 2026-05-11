Nel cuore di Roma, il pubblico si è già scaldato per Jannik Sinner, che ha attirato l’attenzione con la sua presenza sul Centrale del Foro Italico. Tuttavia, la vera sorpresa della giornata è stata Pellegrino, che ha sorpreso gli spettatori con una prestazione inaspettata. Il cielo si è aperto, portando un clima più caldo e soleggiato, creando l’atmosfera perfetta per le sfide di tennis in corso.

Il vento spazza via le nuvole della mattina sul Foro Italico e quando Jannik Sinner scende in campo sul Centrale c’è un’aria più estiva che primaverile. Roma è pazza del numero uno al mondo, ente che finalmente dopo 50 anni il titolo degli Internazionali d’Italia può tornare a un italiano. Lo sa e lo spera anche Adriano Panatta che trionfò nel 1976 e che premierà il vincitore di quest’anno. L’assenza di Carlos Alcaraz spalanca a Sinner le porte di Roma e Parigi, anche se nel tennis non c’è nulla di scontato come dimostra il ritardo della partita di Sinner perchè l’americana Coco Gouff (amatissima dal pubblico romano) ha rovesciato la sua partita contro la Jovic rimontando da 7-5, 5-3 per andare poi a vincere 6-2 il terzo set.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Roma è già pazza per Sinner ma la grande sorpresa è Pellegrino

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