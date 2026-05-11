Il povero Pellegrino agli ottavi di Roma contro Sinner che già a 17 anni lo prese a pallate
Andrea Pellegrino si è qualificato per gli ottavi di finale degli Internazionali di Roma dopo aver sconfitto Frances Tiafoe, numero 20 del tabellone. La partita si è conclusa con una vittoria che ha sorpreso molti, portandolo a sfidare Sinner, che a 17 anni aveva già affrontato in passato. La giornata è stata anche oggetto di un'intervista sulla stampa, che ha dedicato attenzione alla sua avventura nel torneo.
Il giorno di Andrea Pellegrino, che tutto d’un tratto si ritrova agli ottavi di finale degli Internazionali contro (quasi sicuramente) Sinner dopo aver battuto Frances Tiafoe, numero 20 del tabellone romano, nel giorno in cui La Stampa gli dedica una bella intervista. Poi, chiaramente, è un dì di festa condizionato dal passo successivo. Perché Pellegrino è numero 125 del mondo e a 29 anni viene intervistato da Stefano Semeraro come onestissimo rappresentate della classe operaia tennistica, quelli che alla fine del mese ci arrivano a stento. E perché ora gli tocca l’imbattibile Sinner (sì ok sta giocando contro Popyrin), numero 1 del mondo, che sta peraltro conducendo una battaglia sindacale sui premi (anche) per quelli come lui.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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