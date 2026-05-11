Il povero Pellegrino agli ottavi di Roma contro Sinner che già a 17 anni lo prese a pallate

Andrea Pellegrino si è qualificato per gli ottavi di finale degli Internazionali di Roma dopo aver sconfitto Frances Tiafoe, numero 20 del tabellone. La partita si è conclusa con una vittoria che ha sorpreso molti, portandolo a sfidare Sinner, che a 17 anni aveva già affrontato in passato. La giornata è stata anche oggetto di un'intervista sulla stampa, che ha dedicato attenzione alla sua avventura nel torneo.

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