Roma Cobolli eliminato da un Tirante clamoroso | highlights

Da gazzetta.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la giornata agli ottavi di Roma, Flavio Cobolli è stato eliminato da Thiago Tirante in due set, con i punteggi di 6-3 e 6-4. La partita si è conclusa con la vittoria dell’avversario in circa un’ora e mezza di gioco. Cobolli non è riuscito a trovare il modo di contrastare efficacemente il rivale e ha concluso l’incontro senza qualificarsi per i quarti di finale.

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Gli highlights della sconfitta in due set (6-3 6-4) di Flavio Cobolli contro Thiago Tirante: ninete ottavi nella sua Roma per l'azzurro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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