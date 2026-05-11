Roma Cobolli eliminato da un Tirante clamoroso | highlights

Durante la giornata agli ottavi di Roma, Flavio Cobolli è stato eliminato da Thiago Tirante in due set, con i punteggi di 6-3 e 6-4. La partita si è conclusa con la vittoria dell’avversario in circa un’ora e mezza di gioco. Cobolli non è riuscito a trovare il modo di contrastare efficacemente il rivale e ha concluso l’incontro senza qualificarsi per i quarti di finale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui