Flavio Cobolli si è congedato dagli Internazionali d’Italia dopo aver perso ai sedicesimi di finale contro l’argentino Tirante. Il tennista romano è stato sconfitto in due set, 6-3 e 6-4, sul Campo Centrale del Foro Italico in un’ora e 15 minuti. Dopo la partita, Cobolli ha espresso il suo disappunto, affermando di sentirsi in forma e di essere rimasto deluso dal risultato.

Si ferma ai sedicesimi di finale la corsa di Flavio Cobolli agli Internazionali d'Italia. Il tennista romano è stato battuto sul Campo Centrale del Foro Italico dall'argentino Thiago Agustin Tirante, numero 69 del seeding, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un'ora e 15'. Sfuma così la possibilità di superare il record di presenze di tennisti italiani agli ottavi degli Internazionali. Con Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Andrea Pellegrino restano quattro gli azzurri che puntano a un posto nei quarti, come avvenne nel 1979 (Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Gianni Ocleppo) e nel 2020 (Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Stefano Travaglia).🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cobolli saluta Roma: eliminato da Tirante. "Mi rode, mi sentivo benissimo", lo sfogo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Internazionali, Cobolli eliminato e deluso: “Mi rode il c**o”(Adnkronos) – Flavio Cobolli arrabbiato e deluso agli Internazionali d'Italia 2026.

Alessandro Gassmann, lo sfogo dopo Morandi sul palco: “Mi rode il c**o”(Adnkronos) – Alessandro Gassmann vede Gianni Morandi a Sanremo 2026 e si scaglia contro le regole "non uguali per tutti" al Festival.

Argomenti più discussi: IBI 26, Cobolli e Sonego eliminati nel doppio degli Internazionali BNL d'Italia 2026; Internazionali: Arnaldi va, Djokovic saluta Roma, Sinner attende l'esordio; Internazionali Roma, pagelle: Sinner e Cobolli allenamento e polemiche (6,5), Musetti c'è (7), Djokovic eliminato (5), Arnaldi stende De...; Rublev batte Kecmanovic, bene Medvedev. Norrie saluta gli Internazionali, Tirante aspetta Cobolli.

Rassegna stampa un po' così #DanieleAzzolini #RobertoBertellino #MarcoBo #GianlucaStrocchi @tuttosport 9/05/2026 #IBI26 @InteBNLdItalia #Jannik #Sinner #Ofner #Djokovic #Musetti #Cocciaretto #Grant #Basiletti #Darderi #Cobolli x.com

2026 ATP 1000 Roma: Tabellone principale singolare - reddit.com reddit

Cobolli eliminato agli Internazionali: «Mi rode il c**o. Ma è stato uno dei giorni più belli della mia vita»Flavio Cobolli saluta il torneo di casa con tanta amarezza. Decisiva la sconfitta amara sul Centrale contro l'argentino Tirante che ha interrotto il percorso dell'azzurro ... leggo.it