Internazionali Roma 2026 Cobolli eliminato | Tirante vince in due set e va agli ottavi

Ai Campionati Internazionali d’Italia, Flavio Cobolli è uscito di scena dopo aver perso ai sedicesimi di finale contro l’argentino Thiago Agustin Tirante. Il match si è concluso in due set, con il punteggio di 6-3 e 6-4, in un’ora e 15 minuti di gioco. Tirante, numero 69 del seeding, ha conquistato la vittoria sul Campo Centrale del Foro Italico e si è qualificato per gli ottavi di finale.

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Si ferma ai sedicesimi di finale la corsa di Flavio Cobolli agli Internazionali d’Italia. Il tennista romano è stato battuto sul Campo Centrale del Foro Italico dall’argentino Thiago Agustin, Tirante, numero 69 del seeding, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 15?. Sfuma così la possibilità di superare il record di presenze di tennisti italiani agli ottavi degli Internazionali. Con Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Andrea Pellegrino restano quattro gli azzurri che puntano ad un posto nei quarti, come avvenne nel 1979 (Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Gianni Ocleppo) e nel 2020 (Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Stefano Travaglia).🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, Cobolli eliminato: Tirante vince in due set e va agli ottavi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Internazionali d’Italia 2026, Cobolli eliminato, Tirante vince in due set e va agli ottaviSi ferma ai sedicesimi di finale la corsa di Flavio Cobolli agli Internazionali d’Italia. Leggi anche: Monte-Carlo, Berrettini eliminato agli ottavi: Fonseca vince in due set Argomenti più discussi: Cobolli parte bene: Atmane ko in due set; IBI 26, il tabellone degli italiani: derby Nardi-Pellegrino al primo turno; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP; Cobolli: Quest'anno mi presento a Roma con meno pressione e con più autostima. Lunedì da non perdere al Foro Italico! ?? Agli Internazionali d’Italia 2026 scendono in campo quattro azzurri. Spettacolo assicurato a Roma. #IBI26 #InternazionaliBNLdItalia #Sinner #Cobolli #Tennis #Roma #ForoItalico x.com 2026 ATP 1000 Roma: Tabellone principale singolare reddit LIVE Cobolli-Tirante 3-6, 4-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’argentino sorprende l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.36 Termina qui questa cronaca in Diretta Live di OA Sport! Grazie mille per averci fatto compagnia, buon ... oasport.it