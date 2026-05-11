Una donna è stata arrestata a Roma con l'accusa di aver ucciso il compagno utilizzando un appendiabiti come arma. La chiamata al 118 è stata fatta solo al mattino successivo al presunto omicidio, mentre le tracce di sangue trovate sulla scena hanno portato all'arresto. Le indagini si sono concentrate sugli spostamenti e sulle testimonianze per ricostruire le ultime ore prima del decesso.

? Domande chiave Perché la donna ha aspettato il mattino per chiamare l'ambulanza?. Come hanno fatto le tracce di sangue a incastrare l'assassina?. Cosa dicono i medici sulle lesioni interne della vittima?. Perché la versione della caduta accidentale è stata smentita?.? In Breve Lite avvenuta nella notte del 26 aprile in un appartamento di Primavalle.. Soccorso richiesto dalla donna solo la mattina successiva all'aggressione.. Lesioni al volto, costole e milza incompatibili con la caduta accidentale.. Tracce ematiche rinvenute su un appendiabiti metallico e sulla biancheria da letto.. La polizia ha arrestato Monica Belciug, una donna di 35 anni di origini romene, con l’accusa di omicidio dopo che il suo compagno Alberto Pacetti è deceduto a seguito di una violenta lite avvenuta nella tarda serata del 26 aprile a Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, arrestata per l’omicidio del compagno: l’appendiabiti è l’arma

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