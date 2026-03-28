L’ho colpito inavvertitamente con un coltello Ventenne arrestata per l’omicidio del compagno a Parma

Una donna di vent’anni è stata fermata dai carabinieri di Parma con l’accusa di aver ucciso il suo compagno di 28 anni, deceduto il 5 marzo scorso. La polizia ha spiegato che l’arresto è avvenuto questa mattina, dopo aver raccolto elementi che collegano la giovane all’episodio. La donna ha dichiarato di aver colpito in modo involontario con un coltello.

Stamane i carabinieri di Parma hanno arrestato una ventenne, accusata dell’omicidio del compagno 28enne, Gaston Ogando Cristopher, deceduto il 5 marzo scorso. Brenda Alesandrina Fumegalli, di origine cubana, si trova adesso ai domiciliari con braccialetto elettronico, per via della misura cautelare emessa dal Gip. Gli inquirenti non hanno creduto al suo racconto, che parlava di un incidente domestico dietro alla morte del compagno. Il racconto di lei. Gaston è morto il 5 marzo scorso in ospedale dopo esser stato accoltellato nella sua abitazione a Borgo Riccio, in provincia di Parma. La sua fidanzata ha detto ai militari di averlo colpito inavvertitamente, mentre si voltava, per reagire a un suo gioco. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: Donna condannata per omicidio volontario dopo aver colpito il compagno con un coltello durante una lite domestica Cerca di aggredire il compagno con un grosso coltello, i poliziotti la bloccano: arrestata 35enne dell'EcuadorHa impugnato un grosso coltello da cucina con una lama di 40 centimetri ed ha tentato di aggredire il compagno peruviano di 54 anni, con il quale era...