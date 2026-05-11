Roma 2026 p 4 | Terra azzurra al Foro!

Oggi agli Internazionali d’Italia si sono disputate partite importanti del torneo ATP. Due giocatori italiani sono approdati agli ottavi di finale: uno ha vinto dopo aver affrontato diversi momenti difficili, mentre l’altro ha rimontato un avversario statunitense e si prepara ora a sfidare un tedesco. La giornata ha visto anche diverse altre sfide tra i migliori del circuito, con alcune sfide ancora in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Grande giornata di tennis agli Internazionali d’Italia! Sono già due gli azzurri agli ottavi del tabellone ATP: Lorenzo Musetti conquista la vittoria tra sofferenza, dolori e regali; Luciano Darderi rimonta Tommy Paul e si prepara per Sasha Zverev. Matteo Arnaldi trascina al terzo set Rafa Jódar, protagonista di una grande serata da big sul centrale. Nel tabellone femminile, Elisabetta Cocciaretto non può nulla con Iga Swiatek. Oggi altri 4 italiani in campo con grande attesa per Jannik Sinner, impegnato non prima delle ore 15. TennisMania torna in diretta alle ore 9 sul canale YouTube di OA Sport per commenti, analisi. Scrivi nella chat domande e commenti Lascia like e iscriviti al canale per non perderti le nostre dirette dedicate al torneo di Roma.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roma 2026 p. 4: Terra azzurra al Foro! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Roma 2026 p. 4: Terra azzurra al Foro! Notizie correlate Atp Roma, Arnaldi-Munar highlights: prima gioia azzurra, il Foro Italico impazzisceLa prima gioia azzurra agli Internazionali di Roma porta la firma di Matteo Arnaldi, che dopo una lunga battaglia sconfigge in tre set Jaume Munar... Chi è Noemi Basiletti: la giovane sorpresa azzurra al Foro forgiata a casa NadalDalle pre-qualificazioni al secondo turno del tabellone principale degli Internazionali d’Italia: questo è in breve sintesi il sogno che sta vivendo... Argomenti più discussi: Internazionali d'Italia 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP e WTA; ll primo allenamento di Jannik sul campo n.5: un bagno di folla… a distanza; Internazionali, lunedì 4 maggio il sorteggio dei tabelloni a Piazza del Popolo: attesa per Sinner; Internazionali BNL d'Italia 2026, Cocciaretto eliminata. TennisMania in diretta alle 9! #IBI26 #Roma #Sinner #Musetti #Darderi #Cobolli @max_ambesi @guidomonac74 - x.com x.com