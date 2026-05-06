Atp Roma Arnaldi-Munar highlights | prima gioia azzurra il Foro Italico impazzisce

Durante gli Internazionali di Roma, Matteo Arnaldi ha ottenuto la sua prima vittoria nel torneo, battendo Jaume Munar in tre set con i punteggi di 6-3, 3-6 e 6-3. L'incontro si è svolto al Foro Italico, attirando l'attenzione dei presenti e suscitando entusiasmo tra il pubblico. La partita ha rappresentato un momento importante per il giocatore italiano, che ha conquistato il primo successo nel torneo.

La prima gioia azzurra agli Internazionali di Roma porta la firma di Matteo Arnaldi, che dopo una lunga battaglia sconfigge in tre set Jaume Munar con il punteggio di 6-3 3-6 6-3. Il Centrale del Foro Italico esplode così di gioia: guarda gli highlights. .🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atp Roma, Arnaldi-Munar highlights: prima gioia azzurra, il Foro Italico impazzisce Notizie correlate Leggi anche: Matteo Arnaldi sta tornando! Vince la maratona con Munar e avanza al Foro Italico Leggi anche: LIVE Arnaldi-Munar 6-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro conquista il primo set Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP; Arnaldi-Munar oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Sinner torna dove tutto è iniziato: dal n. 263 al n. 1, da predestinato a padrone del tennis; Roma, programma di mercoledì 6 maggio: sette italiani in campo, Cinà sfida Blockx (ore 20.30). LIVE Arnaldi-Munar 6-3 3-6 6-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince un match pesantissimoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Palla corta di dritto in contropiede vincente dello spagnolo. Ancora parità. 40-AD Palla del controbreak ... oasport.it Arnaldi-Munar oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Matteo Arnaldi farà il proprio esordio agli Internazionali d'Italia 2026. Sulla terra rossa del Foro Italico, il ligure giocherà ... oasport.it ATP Roma, Internazionali d’Italia, Arnaldi super: batte Munar 6-3, 3-6, 6-3. Alle 19 c’è Cocciaretto. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/05/tennis-internazionali-italia-2026-roma-83esima-edizione-maschile-f - facebook.com facebook ATP Roma, Internazionali d’Italia: Arnaldi super: batte Munar 6-3, 3-6, 6-3. Alle 19 c’è Cocciaretto #IBI26 #6maggio Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui rainews.it/maratona/2026/… x.com