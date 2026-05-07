Noemi Basiletti, giovane tennista italiana di 20 anni, sta facendo il suo debutto negli Internazionali d’Italia. Dopo aver superato le pre-qualificazioni, è arrivata al secondo turno del tabellone principale, disputando partite sulla terra rossa di Roma. La sua presenza nel torneo ha attirato l’attenzione, portando il suo nome tra le protagoniste emergenti del circuito nazionale. La giocatrice ha mostrato una buona forma durante il torneo, confermando il suo potenziale.

Dalle pre-qualificazioni al secondo turno del tabellone principale degli Internazionali d’Italia: questo è in breve sintesi il sogno che sta vivendo Noemi Basiletti, il nome nuovo del tennis tricolore esploso in maniera dirompente sulla terra rossa di Roma, dove la ventenne si sta superando. Partendo da lontanissimo è riuscita a meritarsi una wild-card per le qualificazioni, dove è riuscita ad avere la meglio su due avversarie più esperte come la colombiana Emiliana Arango (6-4, 6-3) e l’ucraina Darya Snihur (6-3, 6-7, 6-4). Già accedere al main-draw è stata un’impresa, ma battere addirittura una giocatrice quotata come l’australiana Alja Tomljanovic con un perentorio 7-5, 6-4 era lontano da qualsiasi immaginazione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi è Noemi Basiletti: la giovane sorpresa azzurra al Foro forgiata a casa Nadal

Notizie correlate

Noemi Basiletti, la rivelazione di Roma: “Un sogno che si avvera. Quattro anni con Nadal, Pennetta un modello”Noemi Basiletti è la grande rivelazione degli Internazionali d’Italia: partendo addirittura dalle pre-qualificazioni, è riuscita ad approdare al...

Basiletti, benvenuta tre le big: l'allieva di Nadal stende la ex di Berrettini e stupisce il Foro"Un sogno che si avvera", dice con un sorriso gigante Noemi Basiletti, che da numero 427 del ranking mondiale è partita dalle pre-quali, si è...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Qualificazioni donne: sorride Basiletti; Pellegrino, Basiletti e Urgesi superano le quali; Roma scopre Noemi Basiletti: chi è la toscana che ha conquistato il suo primo main draw agli Internazionali d'Italia; La favola di Noemi Basiletti! Da n.427 del mondo si qualifica al tabellone principale del WTA di Roma!.

Noemi Basiletti, chi è la tennista che ha studiato da Nadal e sogna un percorso in stile Jannik SinnerLa giovane atleta toscana, arrivata al main draw di Roma dopo un lungo percorso di qualificazione, ha sconfitto l'ex Top 40 Ajla Tomljanovic. sportal.it

Noemi Basiletti, chi è la sorpresa azzurra degli Internazionali d'Italia: dalla Rafa Nadal Academy al secondo turnoL'azzurra, 20 anni, n.427 del mondo, d'origine livornese, si è trasferita a Torino a inizio anno. Partita dalle prequalificazioni ha battuto Ajla Tomljanovic al primo turno ... corriere.it

BRAVE RAGAZZEEEEE Jasmine Paolini, con un po' di fatica, supera la francese Léolia Jeanjean e accede al terzo turno degli Internazionali d'Italia Favola Noemi Basiletti: la classe 2006, completa l'opera e vince - da qualificata - il suo primo incontro a liv - facebook.com facebook

BRAVE RAGAZZEEEEE Jasmine Paolini, con un po' di fatica, supera la francese Léolia Jeanjean e accede al terzo turno degli Internazionali d'Italia Favola Noemi Basiletti: la classe 2006, completa l'opera e vince - da qualificata - il suo primo incontro a liv x.com