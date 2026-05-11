Rogo di Crans-Montana | la fuga nel buio della studentessa milanese
Durante l’incendio a Crans-Montana, una studentessa milanese è riuscita a rimettere l’osso in posizione mentre cercava di fuggire dal rogo. Secondo quanto riferito, ha sentito dolore e ha cercato di gestire la situazione senza aiuto immediato. Quando i vestiti si sono sciolti sulla pelle, ha provato sensazioni di bruciore e disagio mentre cercava di allontanarsi dalle fiamme.
? Punti chiave Come ha fatto a rimettere l'osso in posizione durante la fuga?. Cosa ha provato quando i vestiti si sono sciolti sulla pelle?. Perché il suo nome non appariva negli elenchi ufficiali dei feriti?. Come può i video della strage aiutarla a ricordare l'incendio?.? In Breve Tra i feriti figurano anche Giuseppe ed Elsa presenti nel seminterrato del Constellation.. La diciattresima ferita italiana è la studentessa milanese Francesca Aldè di 17 anni.. La ragazza ha subito una lussazione della rotula durante la discesa delle scale.. Il nome della diciattettesima ferita è rimasto escluso dagli elenchi ufficiali per mesi.. La diciatticesima ferita italiana del rogo di Crans-Montana, la studentessa milanese Francesca Aldè, ha rivelato dettagli sulla dinamica vissuta nel seminterrato del Constellation prima di fuggire dalle fiamme.🔗 Leggi su Ameve.eu
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