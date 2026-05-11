Rogo di Crans-Montana | la fuga nel buio della studentessa milanese

Durante l’incendio a Crans-Montana, una studentessa milanese è riuscita a rimettere l’osso in posizione mentre cercava di fuggire dal rogo. Secondo quanto riferito, ha sentito dolore e ha cercato di gestire la situazione senza aiuto immediato. Quando i vestiti si sono sciolti sulla pelle, ha provato sensazioni di bruciore e disagio mentre cercava di allontanarsi dalle fiamme.

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