Il Tribunale svizzero del Canton Vallese ha respinto la richiesta di arresto di Jessica Moretti, coinvolta nell’incendio di Crans-Montana. La decisione è stata presa in base alla valutazione del rischio di fuga, che il giudice ha ritenuto assente. Su richiesta della Procura di Sion, l’iter giudiziario prosegue con una proroga di tre mesi delle indagini. La donna resta quindi libera in attesa di ulteriori sviluppi.

Su richiesta della Procura di Sion, il Tribunale svizzero del Canton vallese ha prorogato di tre mesi, fino al 10 luglio, le misure cautelari dell’obbligo di firma e del divieto di espatrio inflitte a gennaio a Jessica Moretti, proprietaria insieme al marito Jacques del discobar Le Constellation di Crans-Montana. I Moretti sono indagati per omicidio, lesioni e incendio colposi nell’inchiesta sul rogo del locale a Capodanno, che ha causato 41 morti e 115 feriti: Jacques, scarcerato su cauzione dopo l’arresto, è attualmente sottoposto alle stesse restrizioni di Jessica. Il pm chiedeva nei confronti della donna la custodia cautelare per...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rogo Crans-Montana, Jessica Moretti resta libera: respinta la richiesta d’arresto. Per il giudice non c’è pericolo di fuga

Notizie correlate

Rogo al Constellation di Crans-Montana: ‘Uscite sbarrate, visto Jessica Moretti fuggire’Cosa è successo al Constellation di Crans-Montana la notte di Capodanno? Quarantuno morti, sei italiani.

Crans-Montana, interrogato il sindaco: "Problemi nei controlli? Non lo sapevo"; respinta richiesta sequestro beni dei MorettiIl primo cittadino Nicolas Féraud è indagato nell'inchiesta sul rogo de "Le Constellation" nel quale hanno perso la vita 41 persone.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Incendio Crans-Montana, prorogate di tre mesi le misure cautelari per Jessica Moretti; Scappata con la cassa durante l'incendio a Crans Montana: tutto falso. Le scuse pubbliche a Jessica Moretti; Anche la procura di Roma ha aperto un'indagine su Jacques Moretti e Jessica Maric per l'incendio di Crans-Montana; Crans-Montana, misure cautelari a Jessica Moretti prorogate di tre mesi.

Rogo Crans-Montana, Jessica Moretti resta libera: respinta la richiesta d’arresto. Per il giudice non c’è pericolo di fugaIl pm chiedeva la custodia cautelare, sottolineando che la donna è attualmente nelle condizioni di disporre di un punto d’appoggio nel suo appartamento di Cannes ... ilfattoquotidiano.it

Crans-Montana, le misure cautelari a Jessica Moretti prorogate di tre mesiIl tribunale per le misure coercitive del Cantone del Vallese, su richiesta della procura di Sion, ha prorogato di tre mesi, fino al 10 luglio, le misure dell'obbligo di firma e del divieto di ... ansa.it

Rogo di Crans Montana, le due amiche veronesi: «Inviate in Svizzera le nostre trecce di 20 centimetri: serviranno per le parrucche degli ustionati» x.com

Sono rimasta scioccata dalla notizia delle fatture da decine di migliaia di euro inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. Un ospedale di Sion è arrivato addirittura a chiedere oltre 70 mila e - facebook.com facebook