Panico alla Caffarella | barbecue fuori controllo scatena il rogo

Nel parco della Caffarella, oggi, un barbecue acceso in modo improprio ha provocato un incendio che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio e ha causato l'evacuazione temporanea di alcune aree del parco. Non ci sono segnalazioni di feriti, ma il rogo ha provocato danni alla vegetazione circostante. La polizia sta indagando sulle cause dell'incendio.

? Cosa sapere Roma, 1 maggio 2026: barbecue fuori controllo scatena rogo nel parco della Caffarella.. Vigili del Fuoco intervengono per contenere l'incendio e proteggere il verde pubblico.. Venerdì 1 maggio 2026, fiamme e panico nel parco della Caffarella a Roma: un barbecue fuori controllo ha scatenato la fuga di famiglie e comitive durante il pomeriggio festivo. Il sole della festa portava centinaia di romani tra i sentieri del parco, in cerca di un picnic all’aria aperta. La tranquillità è svanita quando il fuoco, probabilmente alimentato dall’accensione di un barbecue, ha iniziato a divampare improvvisamente. Il pericolo ha colpito nel pieno dell’attività ricreativa, costringendo molti frequentatori ad abbandonare immediatamente l’area per mettersi in salvo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Panico alla Caffarella: barbecue fuori controllo scatena il rogo Notizie correlate Roma, in fiamme il parco della Caffarella: incendio divampato da un barbecueNel bel mezzo dei più classici picnic per festeggiare il Primo Maggio, il pomeriggio al parco della Caffarella di Roma è stato interrotto da un... Incendio al Parco della Caffarella di Roma durante il Primo Maggio: fiamme partite da un barbecueRogo nel parco della Caffarella affollato per la Festa dei lavoratori: famiglie in fuga. Contenuti di approfondimento Incendio al parco della Caffarella, fiamme partite da un barbecue: decisivo l'intervento dei pompieriSono stati attimi di paura intensi nonostante il rogo sia durato pochissimi minuti. Fiamme al parco della Caffarella oggi, venerdì Primo Maggio a Roma causate, molto probabilmente, dall’utilizzo di un ... romatoday.it Incendio al Parco della Caffarella di Roma durante il Primo Maggio: fiamme partite da un barbecueMomenti di paura nel pomeriggio al Parco della Caffarella, a Roma. Tra le centinaia di persone che avevano scelto l’area verde per la tradizionale scampagnata del Primo Maggio, tra picnic e grigliate, ... fanpage.it