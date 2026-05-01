Panico alla Caffarella | barbecue fuori controllo scatena il rogo

Da ameve.eu 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel parco della Caffarella, oggi, un barbecue acceso in modo improprio ha provocato un incendio che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio e ha causato l'evacuazione temporanea di alcune aree del parco. Non ci sono segnalazioni di feriti, ma il rogo ha provocato danni alla vegetazione circostante. La polizia sta indagando sulle cause dell'incendio.

? Cosa sapere Roma, 1 maggio 2026: barbecue fuori controllo scatena rogo nel parco della Caffarella.. Vigili del Fuoco intervengono per contenere l'incendio e proteggere il verde pubblico.. Venerdì 1 maggio 2026, fiamme e panico nel parco della Caffarella a Roma: un barbecue fuori controllo ha scatenato la fuga di famiglie e comitive durante il pomeriggio festivo. Il sole della festa portava centinaia di romani tra i sentieri del parco, in cerca di un picnic all’aria aperta. La tranquillità è svanita quando il fuoco, probabilmente alimentato dall’accensione di un barbecue, ha iniziato a divampare improvvisamente. Il pericolo ha colpito nel pieno dell’attività ricreativa, costringendo molti frequentatori ad abbandonare immediatamente l’area per mettersi in salvo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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