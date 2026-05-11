L'ex ministro e attuale consigliere del governo ha deciso di lasciare la sua posizione in Leonardo, con un'indennità di circa 4,5 milioni di euro come buonuscita. La decisione di interrompere il rapporto è stata annunciata ufficialmente e riguarda la fine anticipata del suo incarico nel gruppo aerospaziale. La cifra prevista per l'uscita anticipata ha attirato l'attenzione nel settore.

Roberto Cingolani va via da Leonardo con una buonuscita di quasi 4,5 milioni di euro. Lo ha dichiarato una nota della società dopo che il manager non è stato riconfermato come amministratore delegato alla guida della controllata pubblica. L’ad sarà sostituito da Lorenzo Mariani. La buonuscita di Roberto Cingolani Nella nota di Leonardo, si spiega che il cda, riguardo alla buonuscita di Roberto Cingolani, ha “dato attuazione alla disciplina prevista per i trattamenti in caso di cessazione della carica e risoluzione del rapporto, illustrata a partire dal 2024 nella prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, regolarmente approvata dall’Assemblea annuale degli Azionisti, in ultimo in data 7 maggio 2026".🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roberto Cingolani lascia Leonardo con la buonuscita maxi, chi è l'ex ministro e consigliere del governo Meloni

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