Cingolani lascia Leonardo con una buonuscita da 4,5 milioni Per lui nessun vincolo di non concorrenza

Roberto Cingolani ha lasciato il suo incarico di amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, ricevendo una buonuscita di circa 4,5 milioni di euro. La cifra comprende 24 mensilità tra stipendio fisso e componente variabile di breve termine. Non sono previsti vincoli di non concorrenza per l’ex dirigente, che ha concluso il suo rapporto con il gruppo della difesa.

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L’ inattesa cacciata di Roberto Cingolani da Leonardo si chiude con una buonuscita milionaria. L’ex amministratore delegato e direttore generale del gruppo della difesa incasserà infatti 4,48 milioni di euro lordi, pari a 24 mensilità tra stipendio fisso e componente variabile di breve termine. Il pagamento arriverà entro luglio, secondo quanto comunicato dalla stessa società. Formalmente la separazione è stata una “ risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dirigenziale”, ma nei fatti il cambio al vertice è maturato in un clima complicato, con il governo intenzionato a imprimere una nuova direzione al gruppo strategico controllato dal Tesoro, ora guidato dall’ex ad della controllata dei missili Mbda Italia Lorenzo Mariani.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cingolani lascia Leonardo con una buonuscita da 4,5 milioni. Per lui nessun vincolo di non concorrenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nella cacciata di Cingolani da Leonardo c’entra il Michelangelo Dome, il progetto che ha irritato gli USAIl governo Meloni ha deciso di sostituire Roberto Cingolani come amministratore delegato di Leonardo, la principale azienda partecipata nel settore... Leggi anche: Leonardo, anno di crescita record. Cingolani: "Raggiunti gli obiettivi" Argomenti più discussi: Cingolani, l’addio a Leonardo: oggi è un player globale. Il titolo vola (+ 5%); Leonardo, balzo a doppia cifra. Cingolani saluta: Fuori per eccesso di europeismo; Cingolani lascia Leonardo in ottima salute: Creda in se stessa; Cingolani: Leonardo ha spazio per crescere e alzare la guidance 2026. Titolo chiude a +5%. #Leonardo, Roberto Cingolani nel giorno dell'addio: I numeri sono tutti al di sopra delle aspettative quindi, con il coraggio che posso permettermi dato che sto lasciando, affermo che avrei aumentato trasversalmente la guidance. Ma naturalmente bisogna ess x.com [World] - Leonardo posts quarterly profit up 60% to €184 million, confirms guidance reddit ***Leonardo: risoluzione consensuale con Cingolani, avra' indennita' di 4,48 mlnNon previsto vincolo di non concorrenza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 mag - Leonardo ha definito un accordo di risoluzione consensuale ... ilsole24ore.com