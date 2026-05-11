Roberta Valente ma il vero finale dov’è finito?

Il finale della puntata dedicata a Roberta Valente, notaio di Sorrento, trasmessa recentemente su Rai 1, ha suscitato reazioni di insoddisfazione tra il pubblico. Alcuni spettatori hanno espresso la sensazione che la conclusione dell’episodio fosse aperta o non completamente chiarita, lasciando domande senza risposta. La trasmissione ha attirato l’attenzione anche per il suo tono narrativo e la modalità di presentazione della storia.

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C’era curiosità attorno al finale di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, ma quello andato in onda su Rai 1 ha lasciato molti spettatori con una forte sensazione di incompiuto. La fiction, partita tra aspettative e perplessità, è riuscita infatti a sorprendere negativamente proprio nel momento più importante: quello dell’epilogo. Quella che inizialmente doveva essere una miniserie composta da quattro serate è stata poi allungata a cinque appuntamenti, con l’ultima puntata divisa in due episodi separati. Una scelta che aveva fatto pensare a un finale più articolato e ricco di colpi di scena. Invece, secondo molti telespettatori, il vero finale non è mai arrivato.🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Roberta Valente, ma il vero finale dov’è finito? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Roberta Valente, il finale dov’è? Discontinuo, segna poco, zero fame: Inter, SOS Thuram. Dov'è finito il vero Tikus?Se fossero solo i freddi numeri a decretare la positività o meno di una stagione, Marcus Thuram potrebbe essere considerato a tutti gli effetti un... Argomenti più discussi: Come finisce la serie Roberta Valente notaio in Sorrento? Dopo le polemiche, stasera va in onda il finale; Roberta Valente – Notaio in Sorrento, recensione: una fiction senza fascino né slancio; Roberta Valente - Notaia in Sorrento, finale tra le polemiche: come finisce e cosa sappiamo sulla seconda stagione; Ascolti tv, con la prima serata ridotta per Roberta Valente più spettatori ma si abbassa lo share. #Cronaca Roberta Valente – Notaio in Sorrento, il finale aperto fa infuriare i fan: la spiegazione dell’ultima puntata e gli indizi sulla seconda stagione x.com [SPOILER] Roberta Valente - Notaio a Sorrento: anticipazioni penultima puntata domenica 3 maggio! reddit Roberta Valente – Notaio in Sorrento, l’ultima puntata scontenta tutti: Una presa in giro. Com’è finita la serieIl finale aperto della fiction con Maria Vera Ratti e Alessio Lapice ha sollevato le ‘proteste’ dei social, che già chiedono a gran voce una seconda stagione ... libero.it