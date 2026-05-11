Roberta Valente il finale dov’è?

Roberta Valente, notaio in Sorrento, ha avuto un percorso che molti non avrebbero previsto. La sua vicenda, iniziata con alcune difficoltà, sembra aver preso una piega inaspettata. La domanda che tutti si pongono ora riguarda il suo futuro e la conclusione di questa storia. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali sviluppi o decisioni legali che possano chiarire come si concluderà questa vicenda.

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