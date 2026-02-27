Discontinuo segna poco zero fame | Inter SOS Thuram Dov' è finito il vero Tikus?

L’attaccante dell’Inter ha segnato solo un gol nelle ultime 12 partite, commettendo diversi errori e mostrando poca incisività davanti alla porta. La sua produzione offensiva quest’anno risulta limitata, anche se i numeri complessivi restano discreti. In questa fase, si cerca di capire dove sia finito il vero Thuram, chiamato a ritrovare continuità e efficacia nel ruolo di punta.

Se fossero solo i freddi numeri a decretare la positività o meno di una stagione, Marcus Thuram potrebbe essere considerato a tutti gli effetti un top d'Europa: 7 gol in Serie A, 2 in Champions League, 2 in Coppa Italia e uno in Supercoppa. Il totale dice 13 reti e 5 assist in 32 presenze tra tutte le competizioni. Mica male, solo se però non si considera il fatto che - esattamente come nella scorsa stagione - l'attaccante francese abbia costruito il proprio buono score a sprazzi, senza mai trovare la continuità necessaria per garantirsi lo status di intoccabile all'interno della squadra nerazzurra. È infatti capitato in... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Thuram Inter, il francese delude: impreciso, poco incisivo e senza gol in Champions. L’analisi sul momento nero di TikusSommer, dalla Svizzera confermano: addio all’Europa! È stata la sua ultima partita in Champions.

