Ascolti tv 10 maggio | il finale di Roberta Valente su Rai1 vince con 20,4%

Nella serata del 10 maggio, la fiction 'Roberta Valente – Notaio a Sorrento' è andata in onda su Rai1 con un unico episodio. L'ultima puntata ha ottenuto il 20,4% di share, risultando il programma più visto della fascia oraria. La trasmissione si è confrontata con altri programmi in prima serata, dominando gli ascolti e confermando la sua posizione tra i più seguiti.

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