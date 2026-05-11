Ascolti tv 10 maggio | il finale di Roberta Valente su Rai1 vince con 20,4%
Nella serata del 10 maggio, la fiction 'Roberta Valente – Notaio a Sorrento' è andata in onda su Rai1 con un unico episodio. L'ultima puntata ha ottenuto il 20,4% di share, risultando il programma più visto della fascia oraria. La trasmissione si è confrontata con altri programmi in prima serata, dominando gli ascolti e confermando la sua posizione tra i più seguiti.
(Adnkronos) – L'ultima puntata della fiction 'Roberta Valente – Notaio a Sorrento', in onda ieri su Rai1 con un solo episodio, ha vinto la sfida della prima serata con 3.523.000 spettatori e il 20,4% di share. Medaglia d'argenrto per 'Racconto di una Notte' su Canale 5 che ha interessato 1.639.000 spettatori e il 12,8% di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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