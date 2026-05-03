Stasera su Rai 1 va in onda il grande finale della serie ambientata a Sorrento, con Roberta Valente protagonista. La puntata vedrà la risoluzione delle vicende dei personaggi interpretati da Alessio Lapice e altri attori. Tra i momenti chiave, si deciderà il destino della notaio Maria Vera Ratti, coinvolta nelle trame della storia. La conclusione si svolgerà con colpi di scena e sviluppi inattesi.

? Cosa scoprirai Come si risolveranno i conflitti tra i personaggi di Alessio Lapice?. Chi deciderà il destino finale della notaio Maria Vera Ratti?. Perché la regia di Vincenzo Pirozzi ha scelto Sorrento come scenario?. Come influenzerà il successo stasera il futuro della serie su RaiPlay?.? In Breve Serie composta da 8 episodi trasmessi in 4 appuntamenti domenicali. Cast include Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e Sebastiano Somma. Regia affidata a Vincenzo Pirozzi con passaggi del 12, 19 e 26 aprile. Visione disponibile su Rai 1 e piattaforma digitale RaiPlay. Stasera, domenica 3 maggio 2026, alle ore 21,30, Rai 1 trasmette la quarta e conclusiva puntata della serie televisiva Roberta Valente – Notaio in Sorrento, che vede protagonista Maria Vera Ratti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rai 1, stasera il gran finale di Roberta Valente a Sorrento

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