Un gruppo di suore ha lasciato il convento cistercense di Vittorio Veneto senza effetti personali, né denaro, né vestiti di ricambio. L’ex badessa ha parlato pubblicamente, accusando di essere stata cacciata senza prove e annunciando di aver presentato denunce riguardo a quanto accaduto. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di tensione e di richieste di chiarimenti sulla vicenda.

Hanno varcato la soglia del monastero cistercense di Vittorio Veneto senza portare nulla con sé: né denaro, né indumenti di ricambio. Hanno abbandonato il silenzio della clausura spinte da un’unica urgenza: allontanarsi da un ambiente diventato insostenibile. È la fine di aprile del 2025 quando si consuma quella che, a tutti gli effetti, viene definita una “ fuga “. Oggi, a un anno di distanza da quei giorni che hanno spaccato la comunità religiosa trevigiana, a prendere la parola è la protagonista principale della vicenda: Madre Aline Ghammachi. In una lunga e dettagliata intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’ex badessa ricostruisce le dinamiche interne, le accuse e i procedimenti legali che hanno portato al commissariamento della struttura, difendendo a spada tratta il suo operato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Suore in fuga dal convento, l’ex badessa Aline rompe il silenzio: “Cacciata senza prove, ho denunciato tutto. Quello che è successo non può essere lasciato nel silenzio”

Notizie correlate

Bimbo col cuore bruciato, il medico che l’ha operato rompe il silenzio: “Ho fatto tutto quello che dovevo fare”La vicenda del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di soli due anni e mezzo deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli in seguito a un trapianto di...

“Vedendo quello che ho visto…”. Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio su Alberto StasiIl caso dell’omicidio di Chiara Poggi continua a riaccendere il dibattito pubblico a quasi vent’anni dal delitto avvenuto nel 2007 a Garlasco.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Suore in fuga: Dopo un anno siamo in pace ma confidiamo nella giustizia; Suore in fuga dal convento, parla la badessa madre Aline: Io diffamata e cacciata senza prove. Ho fatto ricorso, da un anno aspetto giustizia; Devozione, Charlotte Wood in fuga dal pazzo mondo; Marilyn Manson ospitato in convento dalle suore? Arriva lo stop, il post del sindaco di Ferrara.

Suore in fuga dal convento, parla la badessa madre Aline: «Io diffamata e cacciata senza prove. Ho fatto ricorso, da un anno aspetto giustizia»Accusata di maltrattamenti e mandata via dal monastero di Vittorio Veneto, è stata seguita da dodici sorelle, e ha trovato ospitalità nella casa messa a disposizione da un benefattore: «La mia non è u ... corrieredelveneto.corriere.it

In fuga dall’inferno di Gaza con la famiglia. «I nostri figli hanno ricominciato a vivere»In un appartamento delle suore della Sacra Famiglia di Comonte, a Seriate, ci sono quattro bambini che non stanno mai fermi: Mohamed, 9 anni, Mayar, di 7, Hamza di 5 e Bushra, 3 anni. Corrono, ridono, ... ecodibergamo.it

Oggi festeggiamo San Benedetto Menni, Fatebenefratello e fondatore delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù, ha incarnato l’amore incondizionato per il prossimo, dedicando la sua vita alla cura dei malati e dei più vulnerabili. La sua instancabile ca - facebook.com facebook

24/4/26. Oggi alle 16 in cattedrale a Chioggia la festa del Santo Volto attorno alle suore della Congregazione omonima presente in città da quasi 90 anni (1938). Le tre sorelle attualmente in servizio pastorale provengono dall'Indonesia dova la Congregazion x.com