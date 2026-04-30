La vicenda giudiziaria legata al caso di Garlasco ha registrato una svolta con l’intervento di una criminologa, che ha messo in discussione alcuni aspetti delle indagini e della nuova ipotesi accusatoria. La sua analisi si concentra sulla posizione di un sospettato, coinvolto nel procedimento, e sulle modalità con cui sono state condotte le indagini. La discussione si accende intorno alla credibilità delle prove e delle conclusioni finora raggiunte.

La nuova ipotesi accusatoria sul delitto di Garlasco continua a far discutere, soprattutto dopo l’intervento della criminologa Roberta Bruzzone, che ha espresso forti dubbi sulla solidità dell’impianto investigativo che coinvolge Andrea Sempio. In un lungo intervento sui social, Bruzzone ha definito la ricostruzione proposta dagli inquirenti più “narrativa che probatoria”, mettendo in discussione la consistenza degli elementi raccolti. Una presa di posizione netta che riaccende il dibattito sul caso. Al centro delle critiche c’è il presunto movente sessuale, secondo cui Chiara Poggi sarebbe stata uccisa dopo aver rifiutato un approccio. Per la criminologa, si tratta di un’ipotesi priva di riscontri concreti e quindi difficilmente sostenibile in sede processuale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Assurdo”. Svolta nel caso Garlasco, Roberta Bruzzone rompe il silenzio: “Come stanno davvero le cose”

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