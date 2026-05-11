Dopo la sconfitta di ieri sera contro l’Atalanta a San Siro, nella sede del club si è svolta una riunione tra il presidente e i dirigenti delle diverse aree. L’incontro è durato diverse ore e ha coinvolto i principali responsabili della società, che hanno analizzato la partita e definito le prossime mosse per la squadra. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa al termine dell’incontro.

Il giorno dopo il ko contro l'Atalanta, a Casa Milan è andata in scena una riunione tra l'ad Giorgio Furlani e i capi delle varie aree del club. Chiaro il messaggio: restare uniti, avere fiducia e remare tutti nella stessa direzione con l'obiettivo di superare l'attuale momento difficile. La protesta dei tifosi rossoneri a San Siro è stata forte e impattante. Nessuno a Casa Milan l'ha sottovalutata. Al tempo stesso però la società si aspetta che tutte le componenti rossonere da oggi in poi abbiano in testa solo un traguardo: dare il loro contributo per aiutare la squadra a vincere le prossime due partite.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Riunione a casa Milan con Furlani e gli altri dirigenti: "Uniti verso l'obiettivo"

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