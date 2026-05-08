La Città Metropolitana verso il salone del libro riunione con gli editori

A pochi mesi dall'edizione 2026 del salone internazionale del libro di Torino, prevista dal 14 al 18 maggio, si è tenuta una riunione tra rappresentanti della Città Metropolitana e gli editori locali. L'incontro si è svolto a palazzo Alvaro, dove è stato deciso di coordinare le attività legate alla partecipazione alla manifestazione. Durante l'evento, gli editori del territorio hanno incontrato i responsabili istituzionali e si sono confrontati sul contributo della città alla prossima edizione del salone.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Mentre si avvicina l'edizione 2026 del salone internazionale del libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio, a palazzo Alvaro si è svolta una riunione operativa con gli editori del territorio, ospiti dello stand della Città Metropolitana durante la manifestazione.La Metrocity di Reggio.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Salone del libro di Torino 2026, la Regione incontra gli editori abruzzesi: stand più grande e spazio alla venditaPrende forma la partecipazione della Regione Abruzzo al Salone internazionale del libro di Torino 2026. Leggi anche: Salone del libro di Torino. Presenti sei editori senesi Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Prosegue il Seminario Internazionale delle Città Metropolitane per l’Inclusione; Al via il percorso di monitoraggio civico; Scuole in Città Metropolitana di Firenze: oltre 7 milioni di euro e 1.800 studenti per Buontalenti e Saffi la sfida della formazione alberghiera – Galleria fotografica; Pietrolungo (Azione) sulla Città Metropolitana: Solo strumentalizzazioni, può procedere in parallelo alla Nuova Pescara. Città metropolitana di Catania, dipendenti al lavoro con cani e gattiCani e gatti in ufficio insieme ai dipendenti. La Città Metropolitana di Catania apre ufficialmente le porte agli animali domestici del personale, introducendo una nuova organizzazione del lavoro che ... livesicilia.it ‘Santa’: la giornata istituzionale di Silvia Salis, sindaco della Città metropolitanaDa ufficio Comunicazione Città Metropolitana di Genova Si è svolta oggi a Santa Margherita Ligure una intensa giornata di appuntamenti istituzionali che ... levantenews.it La Città Metropolitana di Reggio Calabria al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 - facebook.com facebook L'assessore Alparone supervisiona gli interventi: impegno costante della Città Metropolitana per la viabilità e la sicurezza #Caltagirone #Cronaca x.com