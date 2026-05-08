La Città Metropolitana verso il salone del libro riunione con gli editori
A pochi mesi dall'edizione 2026 del salone internazionale del libro di Torino, prevista dal 14 al 18 maggio, si è tenuta una riunione tra rappresentanti della Città Metropolitana e gli editori locali. L'incontro si è svolto a palazzo Alvaro, dove è stato deciso di coordinare le attività legate alla partecipazione alla manifestazione. Durante l'evento, gli editori del territorio hanno incontrato i responsabili istituzionali e si sono confrontati sul contributo della città alla prossima edizione del salone.
Mentre si avvicina l'edizione 2026 del salone internazionale del libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio, a palazzo Alvaro si è svolta una riunione operativa con gli editori del territorio, ospiti dello stand della Città Metropolitana durante la manifestazione.La Metrocity di Reggio.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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