Una famiglia composta da una donna, due figli e quattro cani è scomparsa nel nulla a Piacenza. La donna si era recentemente licenziata prima di sparire. Le forze dell’ordine stanno conducendo un’ampia ricerca nella zona montana vicino a Tarcento, in provincia di Udine. L’ultima traccia del loro cellulare risale a pochi giorni fa, mentre l’auto appartenente alla famiglia è stata ritrovata ieri in un’area isolata della stessa regione.

Spariti nel nulla, una donna, due figli, quattro cani. Una vasta ricerca è in corso in tutta la zona montana attorno a Tarcento (Udine), dove per l’ultima volta è stato agganciato il cellulare e ieri è stata ritrovata l’auto della famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile scorso. Si cerca una donna con i suoi due figli di 14 e 16 anni e i loro quattro cani di taglia media, di cui non si hanno notizie da tre settimane. E proprio in via Monte Grappa, dov’è stata ritrovata l’auto, la prefettura di Udine ha organizzato un posto di comando avanzato per coordinare il dispositivo di ricerca che al momento vede impegnati carabinieri, vigili del fuoco con uomini e droni e l’elicottero del reparto volo di Venezia, volontari della Protezione civile e uomini del Soccorso alpino.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mistero a Piacenza, scomparsa nel nulla una famiglia: donna, due figli e quattro cani. Lei si era licenziata

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