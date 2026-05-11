Ritrovata una foto perduta di David Bowie riemersa a distanza di cinquantasei anni dalla sera in cui è stata scattata

Una fotografia di David Bowie, scattata cinquantasei anni fa, è stata ritrovata dopo essere rimasta nascosta per tutto questo tempo. La foto, considerata perduta, è stata recuperata recentemente e ora fa parte di un archivio storico. L’immagine risale alla sera in cui è stata scattata, e la sua riapparizione ha attirato l’attenzione di appassionati e collezionisti. La foto rappresenta un pezzo di storia legato all’artista.

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A cinquantasei anni di distanza, una fotografia di David Bowie, rimasta a lungo inedita, è miracolosamente riemersa. La foto era stata scattata nel backstage di un concerto organizzato da un gruppo di adolescenti di Stockport. A ritrovarla è stato proprio uno di loro, mentre stava svuotando la sua soffitta. Nel 1970, David Maynard, oggi settantaquattro anni, faceva parte dell’Unione degli studenti delle scuole di Stockport, e aveva ingaggiato il cantautore per un live al Poco A Poco Club di Heaton Chapel. Lo scatto, colorato digitalmente, ritrae Bowie, che aveva già ottenuto un enorme successo con Space Oddity, nel suo costume di scena, insieme a sette membri del sindacato studentesco.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ritrovata una foto “perduta” di David Bowie, riemersa a distanza di cinquantasei anni dalla sera in cui è stata scattata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Quegli occhi pieni di gioia per la bicicletta perduta che è stata ritrovataI genitori di un bambino di 4 anni hanno chiamato i poliziotti delle volanti denunciando che la piccola bici lasciata nella rastrelliera, fuori da un... Leggi anche: “Scary Monsters”: Roma celebra il genio di David Bowie a dieci anni dalla scomparsa