Quegli occhi pieni di gioia per la bicicletta perduta che è stata ritrovata

Un bambino di quattro anni ha ritrovato la sua bicicletta, che era scomparsa. Inizialmente il suo volto si era riempito di tristezza alla scoperta della perdita, ma poco dopo ha mostrato grande gioia quando il piccolo velocipede è stato ritrovato. La scena si è svolta in un’area pubblica, dove il bambino ha abbracciato la sua bici con entusiasmo.

I genitori di un bambino di 4 anni hanno chiamato i poliziotti delle volanti denunciando che la piccola bici lasciata nella rastrelliera, fuori da un bar a Tessera, era stata portata via. Gli agenti hanno rivisto le immagini e rintracciato il sospettato. La famiglia ha ringraziato gli uomini in divisa, Tiziano e Michele Il viso adombrato dalla brutta scoperta della bici perduta, riacceso di gioia poco più tardi per il ritrovamento del piccolo velocipede di proprietà di un bambino di 4 anni. È una storia di emozioni capace di far vibrare anche le corde degli uomini più forti quella di lunedì, quando i poliziotti della squadra Upg delle volanti della questura di Venezia hanno risposto alla segnalazione di un papà che ha denunciato il furto della piccola bicicletta del figlio di 4 anni fuori da un bar a Tessera. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Il mistero di Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa da 5 giorni a Padova: ritrovata la biciclettaSi è allontanata da casa in bici e di lei dopo 5 giorni non si è più saputo nulla.

Leggi anche: Costosa bicicletta rubata a Zurigo, ritrovata… a Bollate

Tutti gli aggiornamenti su Quegli occhi.

Discussioni sull' argomento Sanremo 2026 - Le pagelle dei look di Mrs. Bree, serata finale - Vale Tutto; Da richiedente asilo a sposo innamorato: la storia di Ibra, rinato a Grosseto; Bill Callahan e la stagione dei 58 anni: il tempo, i sogni e la geografia sentimentale; Cimino: Benvenuto don Mimmo, domani facci una lezione sulla politica e insegnaci il valore della città.

Quegli ultimi quattro giorni di Nicolino, il cane invisibile dagli occhi pieni d’amoreFino a lunedì scorso Nicolino è stato un cane invisibile. Pelle e ossa, denutrito nel corpo come nell’anima. Vagava sotto la pioggia lungo la Faleriense, una strada statale italiana che collega la ... repubblica.it

CANNELLA detta LALLA 12 anni. Circa 32 kg di vita vissuta. E quegli occhi che raccontano stanchezza… ma anche dolcezza infinita. È timida, si avvicina piano. Ma quando capisce che può fidarsi, cerca il contatto. Ama le carezze, le accoglie con delicatezz - facebook.com facebook

"Quegli occhi carichi di angoscia e speranza che cercano una terra ferma in cui approdare non possono e non devono trovare la freddezza dell’indifferenza o lo stigma della discriminazione!" In ricordo della strage di Cutro, in cui 94 persone persero la vita. #2 x.com