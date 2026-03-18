A Roma, dal 29 marzo al 3 aprile 2026, si tiene la mostra collettiva “Scary Monsters” presso la TAG CULTURE Gallery. L’esposizione è dedicata a celebrare il lavoro e l’eredità di David Bowie, in occasione dei dieci anni dalla sua scomparsa. La rassegna fa parte del progetto Ziggy Stardust 2026 e presenta opere di vari artisti che rendono omaggio al cantante britannico.

Cosa: Mostra collettiva “Scary Monsters” (Progetto Ziggy Stardust 2026). Dove e Quando: TAG CULTURE Gallery, Roma; dal 29 marzo al 3 aprile 2026. Perché: Un tributo monumentale che coinvolge 46 artisti internazionali, musica live e approfondimenti saggistici per onorare l’eredità del “Duca Bianco”. Il 10 gennaio 2016 il mondo della cultura perdeva una delle sue icone più indecifrabili e influenti: David Bowie. A dieci anni esatti da quel momento, la Capitale si prepara a rendere omaggio alla sua memoria con un evento di ampio respiro intitolato Scary Monsters, inserito nel più ampio Progetto Ziggy Stardust 2026. Non si tratta di una semplice... 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - “Scary Monsters”: Roma celebra il genio di David Bowie a dieci anni dalla scomparsa

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