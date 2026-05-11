Ritorno all’Astoria | oltre 11mila presenze nel 2025 per il nuovo hub culturale di comunità

Nel 2025, più di 11.000 persone hanno visitato il nuovo centro culturale nato dagli spazi dell’ex cinema Astoria. La gestione di questa struttura è affidata da un anno a tre associazioni, tra cui Il Palloncino Rosso APS, Alcantara APS e Città Visibili APS. L’obiettivo delle organizzazioni è riqualificare l’ex cinema, trasformandolo in un punto di riferimento per attività sociali e culturali nel quartiere.

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