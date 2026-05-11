Ritorno all’Astoria | oltre 11mila presenze nel 2025 per il nuovo hub culturale di comunità
Nel 2025, più di 11.000 persone hanno visitato il nuovo centro culturale nato dagli spazi dell’ex cinema Astoria. La gestione di questa struttura è affidata da un anno a tre associazioni, tra cui Il Palloncino Rosso APS, Alcantara APS e Città Visibili APS. L’obiettivo delle organizzazioni è riqualificare l’ex cinema, trasformandolo in un punto di riferimento per attività sociali e culturali nel quartiere.
A un anno dall’inizio della gestione da parte de Il Palloncino Rosso APS, Alcantara Associazione culturale e teatrale e Città Visibili APS degli spazi utilizzabili dell’ex cinema Astoria, con l’obiettivo di trasformare sempre più questo luogo da ex cinema di quartiere a hub sociale e culturale di.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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