Ritorno all’Astoria | oltre 11mila presenze nel 2025 per il nuovo hub culturale di comunità

Da riminitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, più di 11.000 persone hanno visitato il nuovo centro culturale nato dagli spazi dell’ex cinema Astoria. La gestione di questa struttura è affidata da un anno a tre associazioni, tra cui Il Palloncino Rosso APS, Alcantara APS e Città Visibili APS. L’obiettivo delle organizzazioni è riqualificare l’ex cinema, trasformandolo in un punto di riferimento per attività sociali e culturali nel quartiere.

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A un anno dall’inizio della gestione da parte de Il Palloncino Rosso APS, Alcantara Associazione culturale e teatrale e Città Visibili APS degli spazi utilizzabili dell’ex cinema Astoria, con l’obiettivo di trasformare sempre più questo luogo da ex cinema di quartiere a hub sociale e culturale di.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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