Nel 2025, il settore turistico a San Vincenzo registra oltre 1,2 milioni di presenze, con un aumento di circa 300mila rispetto ai dati ufficiali forniti dalla Regione. La località si conferma come una meta frequentata e attiva, senza segni di crisi nel settore. I numeri indicano una forte presenza di visitatori e un flusso turistico stabile, che mantiene vivo l’interesse per questa destinazione.

Oltre 1,2 milioni di presenze turistiche, circa 300mila in più rispetto a quanto comunicato dalla Regione. È quanto registrato a San Vincenzo nel 2025. Per l'esattezza 1.220.803, ben diverso dal dato di 920mila emerso nelle scorse settimane. Una differenza - spiegano da palazzo civico - causata.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Notizie correlate

Turismo, Emilia Romagna da record: oltre 44 milioni di presenze nel 2025. Rimini regina, boom dell'AppenninoBologna, 16 marzo 2026 – Il turismo in Emilia-Romagna continua a crescere e nel 2025 supera una nuova soglia: oltre 44,1 milioni di presenze (44.

Turismo in Sicilia nel 2025, oltre 22,5 milioni di presenze: crescono gli stranieri, calano gli italianiABBONATI A DAYITALIANEWS Presenze complessive stabili, ma cambia la composizione Nel 2025 la Sicilia ha registrato oltre 22,5 milioni di presenze...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Turismo a San Vincenzo, nel 2025 oltre 1,2 milioni di presenze: Nessuna crisi, la destinazione è viva e attrattiva; Il turismo a San Vincenzo non è in crisi; Festeggiamenti San Vincenzo Acate 2026: il programma; Lo sport giovanile è un successo: un weekend da oltre mille presenze.

Sport e turismo a San Vincenzo, weekend da oltre mille presenze per gli appuntamenti di calcio e basket giovanileSport e turismo a San Vincenzo, weekend da oltre mille presenze per gli appuntamenti di calcio e basket giovanile ... livornopress.it

San Vincenzo (Toscana): cosa vedere e le spiagge della Costa degli EtruschiQui l’antropizzazione si è fatta sentire fin dal Paleolitico, complice una posizione molto interessante a ridosso delle morbide Colline Metallifere chiuse fra due pianure irrorate rispettivamente dai ... ilturista.info

Per le vostre vacanze o per trascorrere l'inverno sulla costa CIN: IT049018C2B7XBMRLT Toscana COSTA DEGLI ETRUSCHI Casa "Sabina" Attittasi luminoso e ampio appartamento di 95 metri quadri a San Vincenzo (LI) . Situato in via Piave n 35. Mare, centr - facebook.com facebook