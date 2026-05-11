Rissa tra extracomunitari a Porta Capuana morto un 32enne del Burkina Faso | arrestato un tunisino
Nella zona di Porta Capuana a Napoli si è verificata una violenta lite tra extracomunitari nel pomeriggio. Durante l'aggressione, un uomo di 32 anni proveniente dal Burkina Faso è stato ferito e trasportato in codice rosso all'ospedale Vecchio Pellegrini, dove è deceduto poco dopo. Un uomo di nazionalità tunisina è stato arrestato in relazione all'incidente. La polizia sta indagando sui dettagli dell'accaduto.
La vittima era stata trasportata in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini dopo una violenta lite scoppiata nel pomeriggio a Napoli, nella zona di Porta Capuana. È morto il 32enne originario del Burkina Faso rimasto gravemente ferito nel corso di una rissa scoppiata nel pomeriggio di domenica nella zona di Porta Capuana, a Napoli. L’uomo era stato soccorso e trasferito in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Poco dopo è arrivato il decesso. Secondo quanto emerso, la lite sarebbe scoppiata tra cittadini extracomunitari nella zona del centro storico cittadino. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha dovuto operare anche per contenere i momenti di tensione e riportare la calma tra i presenti.🔗 Leggi su 2anews.it
Notizie correlate
Leggi anche: Rissa fatale tra extracomunitari a Porta Capuana: un 32enne perde la vita.
Porta Capuana, morto il 32enne ferito nella maxi rissa: arrestato un uomo per omicidioDopo le violenze esplose nel centro di Napoli il prefetto dispone controlli straordinari Si è aggravato fino all’esito più drammatico il bilancio...
Argomenti più discussi: Napoli, maxi rissa tra extracomunitari a Porta Capuana: morto 29enne accoltellato; Uomo di 32 anni muore nella rissa tra extra comunitari a Porta Capuana, arrestato l'aggressore a Napoli; Rissa tra extracomunitari a Napoli, è morto l'immigrato ferito; Porta Capuana, panico per una lite tra extracomunitari: un morto, preso il presunto aggressore.
Rissa tra extracomunitari a Porta Capuana a Napoli, nello scontro rimane ferito un 32 enne, poi deceduto La polizia ha fermato un sospettato, un tunisino facebook
Napoli, precisamente a Porta Capuana, un quartiere storico per intenderci, dove la notte trovavi il famoso brodo di polpo, oramai un nostalgico ricordo visto che i napoletani in questa zona sono diventati stranieri. Rissa tra extracomunitari in pieno giorno con il x.com