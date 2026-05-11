Rissa fatale tra extracomunitari a Porta Capuana | un 32enne perde la vita

A Napoli, una rissa tra extracomunitari si è conclusa con il decesso di un uomo di 32 anni. L’evento si è verificato in zona Porta Capuana, dove le forze dell’ordine sono intervenute sul posto. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. Al momento sono in corso indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli, 10 maggio 2026. Un pomeriggio di violenza ha segnato la zona di Porta Capuana, dove una rissa tra extracomunitari ha avuto un tragico epilogo. Un uomo di 32 anni originario del Burkina Faso ha perso la vita a causa delle gravissime ferite riportate nel corso dell’incidente. Le autorità locali sono ancora sotto shock per quanto accaduto, e i poliziotti stanno raccogliendo informazioni per chiarire la dinamica della rissa, che ha coinvolto diversi partecipanti e ha attirato l’attenzione di molte persone nella zona.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Rissa fatale tra extracomunitari a Porta Capuana: un 32enne perde la vita. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Maxi rissa a Porta Capuana, ucciso un 32enne|VIDEOUn 32enne del Burkina Faso è stato ucciso al culmine di una rissa avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica 10 maggio a Porta Capuana. Porta Capuana, morto il 32enne ferito nella maxi rissa: arrestato un uomo per omicidioDopo le violenze esplose nel centro di Napoli il prefetto dispone controlli straordinari Si è aggravato fino all’esito più drammatico il bilancio... Argomenti più discussi: Rissa tra extracomunitari a Napoli, 32enne ucciso a coltellate; Rissa fatale tra extracomunitari a Porta Capuana: un 32enne perde la vita.; Fiori e mele annurche gratis in piazza per i fedeli accorsi da Napoli per Papa Leone.